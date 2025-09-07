ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ପୁଣି ଥରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ଠିକ୍ ୧୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ବୈଠକରୁ ଆଲୋଚନାରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଅବସର ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁ ଏଲ କେ ଆଡୱାଣୀ, ମୂରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମୋରୋପନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ୍।
ଭାଗବତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ମୋରୋପନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହି ନଥିଲି ଯେ, ମୁଁ ଅବସର ନେବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଅବସର ନେବା ଉଚିତ୍। ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅବସର ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସଂଘ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଚୀନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ, ଏପରି ହୁଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସେଠାରୁ ଫେରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଏକ ଟେଲିଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ନେତା ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
