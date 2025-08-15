ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଆଜି ଏହାର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ଆଜି ସକାଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲକିଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କେତ ଦେବା ସହ ଦୀପାବଳିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେ।
ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ, ୨୦୧୪ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ଲାଲକିଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମାରୋହରେ ନିରନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୁକରେ ଦେଖି ଆସୁଛି ଭାରତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ବାଛନ୍ତି।ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୦୧୪ରୁ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ବିଷୟରେ କହିବୁ।
୧. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ବାଛିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଲାଲ ଯୋଧପୁରୀ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଗଡ଼ିରେ ସବୁଜ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପଗଡ଼ି ସହିତ ସେ ଏକ ହାଲୁକା ଧଳା ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଧଳା ପାଇଜାମା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ।
୨. ଏହା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଗଡ଼ିରେ ସବୁଜ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାର ଟଣାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୩. ୨୦୧୬ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୋଲାପୀ, ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
୪. ୨୦୧୭ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାର ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
୫. ୨୦୧୮ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ସେ ଏକ ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଧଳା ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଥିଲା।
୬.ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଥିବା ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
୭. କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଏକ ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ।
୮. ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୧ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କୋଲହାପୁରୀ ଫେଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପଗଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏହି ପଗଡ଼ିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାର୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୯. ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ସହିତ ଏକ ଧୂସର ନେହେରୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ, ଯଥା ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ଏକ ପଗଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ।
୧୦. ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ, ସେ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଥିବା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଶୈଳୀର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ହାଲୁକା ଧଳା ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଏବଂ କଳା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ।
୧୧. ଗତ ବର୍ଷ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦେଶର ୭୮ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲହରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କମଳା, ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ଏହି ପଗଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଥିଲା।
୧୨. ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଧଳା କୂର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ି ଓ ନେହେରୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।