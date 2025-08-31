ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ମନ କି ବାତ'ର ୧୨୫ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ରବିବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୪ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ୧୨୫ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କାମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ...
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଏକ ବିରାଟ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିଛୁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯେଉଁଠାକୁ ବି ସଙ୍କଟ ଆସିଥିଲା, ଆମର ଏନଡିଆରଏଫ-ଏସଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଶାସନ, ସମସ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମାନବତାକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି।
୨. ପୁଲୱାମାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୁଲୱାମା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଅଂଶ ଥିଲା।" ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀନଗରର ଦଲ୍ ହ୍ରଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତରୁ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।"
ସୌର ପ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଘର, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲା ମନରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କାହିଁକି ନ କରିବା?
ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଅନେକ ଯୁବକଯୁବତୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସସିର ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଯୁବତୀ ବହୁତ ଦକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ "ପ୍ରତିଭା ସେତୁ" ନାମକ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏପରି ୧୦ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।"
pm modi | man ki baat