ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ମୋଦୀ ସେଠାରେ ୪୭,୬୦୦କୋଟିର ୧୭ଟି ପରିଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରେଳବ୍ରିଜ, ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ମୋଦୀ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାନୁରଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲି। କାନପୁରର ପୁଅ ଶୁଭମ ଦ୍ବିବେଦୀ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପହଲଗାମରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ନେଇଥିଲୁ।

ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ପୂରା ଦେଶ ଦେଖିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଖିପିଛୁଳାକେ ସବୁକିଛି ଧ୍ବଂସ କରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ କାକୁତିମୀନତି କରିଥିଲା।

