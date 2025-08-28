ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋଦୀ । ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ଯରାତ୍ରିରେ ସେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ବାହାରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋଦୀ ଏବଂ ୨୯-୩୦ ଦୁଇ ଦିନ ଜାପାନରେ ରହିବେ । ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଠାରୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗସ୍ତ ହେବ ।
ସେପେଟ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ବି କରିବେ ମୋଦୀ । ୪ ଦିନିଆ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦୀ । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ ।
#WATCH | Ojima, Koto | Members of the Indian diaspora in Tokyo celebrate ahead of PM Narendra Modi's two-day visit to Japan at the invitation of Japanese PM Shigeru Ishiba to participate in the 15th India-Japan Annual Summit, marking PM Modi’s eighth visit to the country. pic.twitter.com/69DtUO00VF— ANI (@ANI) August 28, 2025
ଜାପାନ ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୋଦୀ ୧୫ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହା ପରେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୋଦୀ ତିଆନଜିନରେ ସାଙ୍ଘାଇ ସମନ୍ବୟ ସଂଗଠନ-ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ । ବୈଠକକୁ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୋଦୀଙ୍କର ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଓ ବହୁପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ । ଏସସିଓ ବୈଠକକୁ ୨୦ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Ojima, Koto | Sunil Soni, a member of the Indian diaspora in Tokyo, says, "As an India, I feel very happy that PM Modi is visiting here... This will strengthen the India-Japan relationship... Modi Ji is on a world tour to make India's dream come true, and we are very… pic.twitter.com/f2Oi69nLRL— ANI (@ANI) August 28, 2025
ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ ଟୋକିଓରେ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ସହ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ମୋଦୀ ବିଶ୍ବର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ । ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ବରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିଚୟ ବଦଳିଯାଇଛି କହି ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମୋଦୀଙ୍କ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।