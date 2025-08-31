ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ତିୟାନଜିନ୍ରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୨୫ତମ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିରେରେ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଏସସିଓରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହା ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ 'ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ' ଏବଂ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ୭ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚୀନ ଗସ୍ତ, ଯାହାକୁ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତିଆନଜିନରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୯.୩୦ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଟିନ ଚୀନ୍ ସହିତ ବ୍ରିକ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆଇଏମଏଫ ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ମଧ୍ୟ ଲିପୁଲେଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୀମା ବିବାଦ ପୁଣି ଖବରରେ ରହିଛି।