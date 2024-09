ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ବାଡ୍‌ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି କ୍ବାଡ୍‌ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସହ ୱିଲମିଙ୍ଗଟନରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ଟ୍ବିଟ୍‌ ପୋଷ୍ଟ୍‌ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ‘‘ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍‌, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବାନି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଶିଦାଙ୍କ ସହ କ୍ବାଦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋରମ୍ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ଆମକୁ ଭାରତ-ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟରେ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍‌ ପାର୍ଟନର୍‌ସିପ୍’କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଥ ଦେଖାଇବ।’’

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi departs for United States



During his three-day visit to US, he will be attending the QUAD Leaders' Summit and the Summit of the Future (SOTF) at the United Nations in New York. Along with that, he will hold some key bilateral meetings… pic.twitter.com/aAKqEmYhgc