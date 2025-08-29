ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତିଆନଜିନ୍ରେ ଏସ୍ସିଓ ( ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀ)ରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ୩ ବଶ୍ବ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଉପରେ ପୂରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।। ମୋଦୀ-ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆମେରିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ନେତା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ସାମରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମୋଦୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ। ୨ ରାଷ୍ଟ୍ର ୨୦୨୦ରେ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ମୋଦୀ ୭ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିବାବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଏସ୍ସିଓ ବୈଠକରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ବ ନେତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ଏସ୍ସିଓ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଏକ ବୈଶ୍ବିକ ଦକ୍ଷିଣ ଏକଜୁଟତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କୁହାଯାଉଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ, ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ମାସରେ ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚୀନ୍ରେ ଭେଟିଥିଲେ।