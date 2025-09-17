ୱାର୍ସୋ: ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ରୁଷୀୟ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ବେଲାରୁଷ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାଡ୍-୨୦୨୫ ନାମକ ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପୋଲାଣ୍ଡ ସୀମା ନିକଟରେ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୋଲାଣ୍ଡରେ ରାଫେଲ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ରୁଷ ଏବଂ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଡୋସ ସିକୋରସ୍କିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ବାହିନୀର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ।
ବେଲାରୁଷ ତିନୋଟି ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁନିଆ ଏବଂ ଲାଟଭିଆ ସହିତ ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରୁଛି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ରେମଲିନ୍ କହିଛି ଯେ, ଏହି ନିୟମିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ୟୁରୋପର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ରୁଷିଆ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ୍ର ପ୍ରବେଶ ଏକ ଭୁଲ୍ ଥିଲା। ସେ ଏହି ଘଟଣାର ଫଳାଫଳନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହେବ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟସ୍କ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ୍ର ଆଗମନ ଏକ ଭୁଲ ନଥିଲା ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ୟୁକ୍ରେନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣ ରୁଷିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରିମୋର୍ସ୍କର ବାଲ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ଏକ ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା।
ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆସିଥିବା ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ମସ୍କୋ ଉପରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ୯ଟି ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରି ହଠାତ୍ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।