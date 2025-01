ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ୭ଟି ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଆଖପାଖର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୧୦୨ଟି ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରୟାଗରାଜର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦୨୬ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୭୧ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୨୩୪ ଜଣ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୬୪୫ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ୭୬ ଜଣ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି।

ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ସ୍ବାମୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ

#WATCH | Uttar Pradesh police built a special floating police chowki to help devotees as the 45-day #Mahakumbh2025 begins with the auspicious Paush Purnima, today pic.twitter.com/1JE2tzQ8mH