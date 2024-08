ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଦେଶରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତହସିଲ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବା ୪ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡିସିପି ରାହୁଲ ମାଡାନେ କହିଛନ୍ତି,‘ଥାନା ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ନାଚିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୪ଜଣ ପୁଲିସକର୍ମଚରୀଙ୍କୁ ୩ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନିଲମ୍ବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତହସିଲ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏଏସଆଇ ସଞ୍ଜୟ ପାଟଣକର, ହେଡ କନଷ୍ଟେବଳ ଅବଦୁଲ କୟୁମ ଗାଣି, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଗିରି ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ନିର୍ମଳା ଗାୱଲି ଅଛନ୍ତି।

Nagpur :- 4 Police officers from Tehsil Police Station were suspended after their video went viral where they were seen dancing on song 'khaike paan banaras wala' just after Independence day celebration. 1/3#Nagpur #Maharashtra#महाराष्ट्र #MaharashtraElection2024 pic.twitter.com/lpdnmQo9Oi

— Yashodhan (@Yashodhan_2709) August 22, 2024