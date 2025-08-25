ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଫିଲ୍ମ ଶୈଳୀରେ ବାଇକ୍‌ରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଜରିମାନା  ଆଦାୟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି!

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ  ନୂତନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି, ୟୁପି ପୁଲିସ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଏକ ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। "ରୋମିଓ ଏବଂ ଜୁଲିଏଟ୍‌ଙ୍କର ନୋଏଡାରେ ବାଇକ୍ ସିକ୍ୱେଲ୍ ପ୍ରୟାସ" ଶୀର୍ଷକ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିନା ହେଲମେଟ୍‌ରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ଏବଂ ମୌଳିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ନୋଏଡାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡିଓଟିରେ ଦମ୍ପତି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି, ୟୁପି ପୁଲିସ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛି, "ଏଥର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଚାଲାଣ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଗୀତ ନୁହେଁ! ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।"

ଭିଡିଓରେ, ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ  ୫୩,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ  କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସର ମଜାଦାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜରିମାନା କିଏ ଦେବେ! ରୋମିଓ ନା ଜୁଲିଏଟ୍, ନା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା! ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜରିମାନା ଦେବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ପିତାମାତା ଜରିମାନା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ! ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିରାପଦରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ।

ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସର ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍। ପୁଲିସ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଲାଭ ପାଇଁ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।

