ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଗତସୋମବାର ଅଖନୁର ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ଚେନାବ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଚାଲିଚାଲି ଅତିକ୍ରମ ନକରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି।

କାରଣ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶହଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ପାଣି ଭିତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଖୋଜୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ରାମବନ ଏବଂ ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାର ବଗଲିହାର ଏବଂ ସଲାଲ ଡ୍ୟାମରୁ ନଦୀକୁ ପାଣି ପ୍ରବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ୧୯୬୦ମସିହାରୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଓ ତାହାର ଶାଖା ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସୁଛି।

#WATCH | Jammu and Kashmir: The Chenab River witnessed a significant drop in water levels in Akhnoor after the closure of gates at the Baglihar and Salal Dams. pic.twitter.com/9J5v5XIVmU