ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦାବି ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମି ରହି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ଦାବି କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମହାୟୁତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମରାଠୱାଡାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାସି ଯାଇଛି। ସେ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ  ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି।

ଯଦି ଏହି ବନ୍ୟା ଗୁଜରାଟରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ  ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି।


ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ରାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ୱାଡେଟିୱାର କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧାରାଶିବରୁ ସୋଲାପୁର ଏବଂ ମରାଠୱାଡାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ ବଗିଚା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ଯବତମାଲ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏକଏନଡିଆରଏଫ(ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ) ଦଳ ପଠାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କ’ଣ ବାଟି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛେ କି ବୋଲି କହି କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ୍।


ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନିଆ ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଏନସିପି ନେତା ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସ ରେ ଚିଠିଟି ସେୟାର କରି ପାଟିଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।