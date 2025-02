ଗୁଆହାଟୀ: ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଜୋରହାଟର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୋହରାଇ ହିମନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନର ଅବଦୁଲ ବାସିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି ଫର୍ ୟୁଥ୍ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗୌରବ ସେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଯାହା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଗୋଗୋଇ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହାଇକମିସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସ ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୈଠକ ପରେ, 'ଦି ହିନ୍ଦୁ'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଲେଖାରେ, ସାଂସଦଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ବିଏସଏଫ)କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲା। ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ, ହିମନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମିଛ କ’ଣ। ବିଜେପିକୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର କାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆସାମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆମେ ଆସାମ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ।

ହିମନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ହିମନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସେସବୁ ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହିମନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସଆଇର ଏଜେଣ୍ଟ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ‘ର’ର ଏଜେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ପରିବାର ନିଜେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ସହ ହିମନ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିବାଦ ରହିଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରୁଣ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, ହିମନ୍ତ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତରୁଣ ଗୋଗୋଇ ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌରବ ଆସାମରେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା। କାରଣ ହିମନ୍ତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଗୌରବଙ୍କ ପୁରୁଣା ଲୋକସଭା ଆସନ କାଳିଆବୋରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଗୌରବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଜୋରହାଟ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହିମନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୌରବ ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।

ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶରେ ଜନ୍ମିତ ଏଲିଜାବେଥ କଲବର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଦୁହେଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସଚିବାଳୟର ଏକ କମିଟିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପରିବାର ଲଣ୍ଡନରେ ରୁହନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୧୩ ମସିହାରେ, ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲିଜାବେଥ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୧ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡିକେଏନ (କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ନଲେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ) ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ସିଡିକେଏନର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଗଠନ ଗରିବ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଲିଜାବେଥ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନେପାଳରେ ଏହି ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି।

In 2015, the Pakistani High Commissioner to India, Mr. Abdul Basit, invited a first-term Member of Parliament (MP) and his startup, Policy for Youth, to discuss India-Pakistan relations at the Pakistan High Commission in New Delhi. Notably, this MP was not a member of the…