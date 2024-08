ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନର ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ସେବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବୀ ପୁରୀ ବୁଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ଶନିବାର ରାତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଦାନୀ ମେଗାସ୍କାମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେବିର ଅନିଚ୍ଛା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶେଷ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସେବି ୨୦୧୮ରେ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠିର ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକାନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ୨୦୧୯ ରେ ସେଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦେଇଛି।

ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସଦ୍ୟତମ ଅଭିଯୋଗ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୨୦୨୨ ମାଧବୀଙ୍କ ସହ ସେବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ସେବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ନିବେଶକ ଅଟନ୍ତି। କ୍ରୋନି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଶିଖରରେ ଅଛି । ଏହି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ (ଇଡି) ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମୋଇତ୍ର ଦାବି କରିଛି।

In true Adani style - even SEBI Chairman is investor in his group. Crony Capitalism at its finest. @CBiHeadquarters & @Dir_ED - will you be filing POCA and PMLA cases or not?