ମୁମ୍ବାଇ: ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶନିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନେଇ ଉଦ୍ଧବ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ, ତୁମର ଗରମ ସିନ୍ଦୂର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହା ଉପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନବୀସ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିନେ ଜାଭେଦ ମିଆଁଦାଦଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି କହି ଫଡନବୀସ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ କୌଣସି "ଭୋଟ ଚୋରି" ଯେପରି ନହୁଏ। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କରାଯାଏ, ତେବେ ମହାୟୁତି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୁହେଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ଭୋଟ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ପର୍ଦ୍ଦଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି।
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର କୌଣସି ଭାଷା କିମ୍ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଥୋପିବାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ମୋତେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତୁମେ ହିନ୍ଦୀକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯଦି ତୁମେ ଭଲରେ କଥା ହେବ ତେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଳପୂର୍ବକ କାମ କରିବ ନାହିଁ।
ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା (ହିନ୍ଦୀ)ରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହିନ୍ଦୀ କହିଥାଏ।
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ 'କୁମ୍ଭମେଳା' ନୁହେଁ ବରଂ 'ଦମ୍ଭମେଳା' କରିଥାନ୍ତି।
ଆଦର୍ଶ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ୭୦ ହଜାର କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏବେ କିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ? ଆପଣ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଛି।
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୋହରା ମାନଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
