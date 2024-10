ମୁମ୍ବାଇ: ନବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗରବା କରାଯାଇଥାଏ। ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଆଚରଣର ଉପଯୁକ୍ତ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ 'ଜୟଶ୍ରୀ ରାମ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋରେ ଗରବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କୁନାଲ ପୁରୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଚଟାଣରେ ବସି 'ଭାରତ କା ବାଚା ବାଚା ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ବୋଲେଗା' ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାଟୀ ଗରବା ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏହା କିପରି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ? ଏହା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପପ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାରୋଲ, ବଲିଉଡର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ହେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ କିପରି ଓ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

How is this permissible in a public space? Doesn’t matter if it is Hindutva pop,Christmas carols,Bollywood blockbusters or anything in between. Public spaces cannot be misused in this manner. How and why are the authorities permitting this? Yeah,now bring on the abuse. https://t.co/YmS48A9gL7