ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି।ର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜେ. ବାଗଚୀ ଓ ବିଚାରପତି ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି।ସିଜେଆଇଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ,ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା। ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି।
ତେବେ ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରାଯାଇଛି। ସେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ କ୍ଷମା ମାଗିବା କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ହଟାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିକୁ ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ପ୍ରକାଶ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ରେ ହେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।।
ଏହା ଉପରେ, ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ମୋତେ ତାହା ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାସଚିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏପରି ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା କି? ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି।
ଆଜି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ରକ୍ତାକ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ ସିଜେଆଇ
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଚାରପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ବାଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଛବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନ ଦେଇ, ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବାଛି ବାଛି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି।। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି, ମାମଲାରେ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ୩୨ଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଆସିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉଛି। ଏକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ବିଭାଗ ଅଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ୍ୟାୟ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି,ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତୀରଟି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧନୁରୁ ଆସିଥିଲା । ଆଜି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ରକ୍ତାକ୍ତ। ପୁସ୍ତକଟି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ କପି ପାଇଛି।।
