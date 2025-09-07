ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ୱାଶିଂଟନ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନର ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ (ୟୁପିୟୁ) ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ ୮୦ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ୮୮ଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ଅପରେଟର ସେମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ଶେଷରେ, ଆମେରିକା ସରକାର ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଜର୍ମାନୀର ଡାଉଚେ ପୋଷ୍ଟ, ବ୍ରିଟେନର ରୟାଲ ମେଲ ଏବଂ ବୋସନିଆ ତଥା ହର୍ଜେଗୋଭିନା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ଡାକ ସେବା ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ପାର୍ସଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକୀୟ ପାର୍ସଲ ପଠାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁପିୟୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ୮୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ, ୮୮ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅପରେଟର ୟୁପିୟୁକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମାଧାନ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ୟୁପିୟୁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାସାହିକୋ ମେଟୋକି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଜେନ୍ସି ଏବେ ଏକ ବୈଷୟିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଡାକ ସେବାକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତଥାପି, ସେ ସେବା କେବେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ ତାହା କହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ନ (ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ)-ଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ ୧୮୭୪ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହାର ୧୯୨ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
