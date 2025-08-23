ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ଡାକରେ ଆମେରିକାକୁ ପାର୍ସଲ ପଠାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ । କାରଣ ଭାରତର ଡାକ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମ୍ବର ୧୪୩୨୪ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯, ୨୦୨୫ ରୁ ୮୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଛାଡ଼କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ତଥାପି, ୧୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚିଠି / ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଆମେରିକା କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା (ସିବିପି) କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫, ୨୦୨୫ରୁ ଆମେରିକାକୁ ପାର୍ସଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।