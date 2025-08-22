ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ‘ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରାଜିନାମା’ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଆର୍ ଗୱାଇ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏଜି ମାସିହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବଡ଼ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି (ଏଫ୍ଟିପି) ୨୦୦୯-୨୦୧୪ ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ଡିମ୍ଡ ରପ୍ତାନି’ ଲାଭର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିଏଫ୍ଟି) ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ପିଏସ୍ପିସିଏଲ୍) ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (ପିପିଏ) ଅଧୀନରେ ‘ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ’ ଥିଲା।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ପିପିଏର ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଉପଯୋଗୀତାଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର୍। ଡିଜିଏଫ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ‘ଡିମ୍ଡ ରପ୍ତାନି’ ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ‘ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ’ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ, କୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଡିଜିଏଫ୍ଟି ଲାଭ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ଦାବି କରିବାକୁ ହକ୍ଦାର୍ ଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାସିହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଫ୍ଟିପି ଲାଭ କେବଳ ‘ଅସ୍ଥାବର ସାମଗ୍ରୀ’ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଥିସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଡିଜିଏଫ୍ଟିର ୨୦୧୧ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି ବୋଲି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି।