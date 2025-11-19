ପାଟନା: ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିନପାରିବାରୁ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨ ଆସନ ଜିତି ଏନଡିଏ ଐତିହାସିକ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ୮୯, ଜେଡିୟୁ ୮୫, ଏଲଜେଏପି (ରାମ ବିଳାସ) ୧୯ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ୯ ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନ ସୁରାଜ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାମ କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏଭଳି ପରାସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ। ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏନଡିଟିଭିକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ।
ଆରଥରକୁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ: ପ୍ରଶାନ୍ତ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହାର୍ ନମାନିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହାରିବେନି। ଆମ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିହାରରେ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ Migration ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମାତ୍ର ୨ଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଏପରି ଫଳାଫଳ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମ ନାମରେ ରାଜନୀତି କରି ବିଷ ପ୍ରସାର କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଆରଥରକୁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।"
ଏତେ କମ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ନଥିଲା
କିଶୋର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ, ଜନ ସୁରାଜ ମାତ୍ର ୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେବି ସର୍ଭେ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି। ମୋର ଆକଳନ ଥିଲା ଯେ, ଆମେ ୧୨-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।"
