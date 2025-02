ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଶନିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସକ ଦଳ ଆପ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ବିଜେପି ଆପ୍‌କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ସମେତ ଆପ୍‌ର ଅନେକ ବଡ଼ ଚେହେରା ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ବିଜେପିର ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

#WATCH | BJP candidate from New Delhi assembly constituency Parvesh Verma says, "This govt which is going to be formed in Delhi will bring PM Modi's vision to Delhi. I give credit for this victory to PM Modi. I thank the people of Delhi. This is the victory of PM Modi and the… pic.twitter.com/JvbmBX5oj9