ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।
ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨.୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩.୫୮ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଶନିବାର ସକାଳ ୮ଟାରେ ଫାଫମାଉରେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳସ୍ତର ୮୨.୦୮ ମିଟର, ଛତନାଗରେ ୮୧.୫୧ ମିଟର ଏବଂ ନୈନିରେ ୮୨.୦୩ ମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ମନ୍ଦିରର 'ଅଭିଷେକ' ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୂଜାଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରୟାଗରାଜର ସମସ୍ତ ୮୮ଟି ବନ୍ୟା ପୋଷ୍ଟକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍ ଶିବିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।