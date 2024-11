ଜଲଗାଓଁ: ଜଳୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲଗାଓଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ‌ଯେ, ଆଖପାଖ ଘରର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଭିତରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

#Breaking | Ambulance carrying pregnant woman blasts after catching fire in Maharashtra's #Jalgaon



Notably, no one was reported hurt as the driver's alertness made him notice the smoke coming out from vehicle, leading to quick evacuation of those on board.



More details awaited. pic.twitter.com/RDS89FzVNi