ପାଟ୍ନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों…— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 15, 2025
ସେ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ‘‘"ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା (ପିଟି) ଫିରେ ସମାନତା ଆଣିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି,"।
ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେପରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆବେଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି।