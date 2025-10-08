ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଘରେ ଘରେ ବେଶ ପରିଚିତ । ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ ହୋଇଯିବ । କାରଣ ନିଜର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡନି ଫେଲ ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜନତାଙ୍କୁ ସତମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିଡନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଡାଏଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି। ସେ ସକାଳ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି।
‘सुधार है, आंखें खुल रही हैं...’— NDTV India (@ndtvindia) October 8, 2025
प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. उनकी रोजाना डायलिसिस हो रही है. पूरे शरीर में सूजन है. दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी है.#premanandmaharaj | #vrindavan | #shortspic.twitter.com/vNoxZBRAYb
ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି।
ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ‘ ମୋ ହାତର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ମୋ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଦେଉଛି।’
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ କେଲି କୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଫୁଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ହାତରେ ପଟି ବାନ୍ଧାଯାଇଛି।