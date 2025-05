ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନିଜର ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ପୁଣି ଚାଲିଚାଲି ନିଜ ନିବାସକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା।

Premanand Maharaj narrowly escaped a major accident in Vrindavan. Devotees caught hold of the iron truss before it fell.

