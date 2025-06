ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ୨ ଦିନିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମହାମହିମ ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବରେଲିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ୟୁପି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହ୍ବାନ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ।

Governor of Uttar Pradesh Anandiben Patel, CM Yogi Adityanath and Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare and Rural Development, Shivraj Singh Chouhan, received President Droupadi Murmu on her arrival at Bareilly.



(Source: President of India) pic.twitter.com/o3VAksfAaa