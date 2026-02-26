ଜାମସେଦପୁର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁର ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାମସେଦପୁରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାତବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର। ବିନା କୌଣସି ଭେଦଭାବରେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, କୋଲହାନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ସଙ୍ଗମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ଏକ ନିଦର୍ଶନ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଥି ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କରିଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ଭାବନା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ, ଦାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଦଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାତବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମାଜର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସୁବିଧାପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ସେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବେ ଛାତ୍ରାବାସ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାତବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମଦ-ଭଗବଦ୍-ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏକ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୁବପିଢ଼ିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।