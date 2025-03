ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି । ୯ ମାସ ପରେ ମହାକାଶରୁ ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ୯ ଘଣ୍ଟା ବି ବିତିନି ଏଣେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା । କେଉଁ କାରଣରୁ ୮ ଦିନିଆ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ଯାଇ ୯ ମାସ ଫସିଗଲେ ୪ ମହାକାଶଚାରୀ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, ସୁନୀତା ଏବଂ ବୁଚଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଲନ ମସ୍କ ସୁନୀତା ମହାକାଶରେ ଫସିବା ନେଇ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏଥିପାଇଁ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଇଡେନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ମହାକାଶଚାରୀ ମହାକାଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ସେ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶରୁ ଦୀର୍ଘ ୯ ମାସର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆମେରିକା ଛାତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ୪ ମହାକାଶଚାରୀ । ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସରକାରକୁ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି

PROMISE MADE, PROMISE KEPT: President Trump pledged to rescue the astronauts stranded in space for nine months.



Today, they safely splashed down in the Gulf of America, thanks to @ElonMusk, @SpaceX, and @NASA! pic.twitter.com/r01hVWAC8S