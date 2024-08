ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସର‌ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ୭୮ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଉଡୁଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ଆମ ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମ ଦେଶ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହା ବିଭାଜନର ଭୟାବହତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଦିନ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଜିତ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ବୃହତ ମାନବୀୟ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରିବାର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଛୁ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପର୍ବ ଆମକୁ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ବୋଷ, ଭାଗବତ ସିଂ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଥିଲେ, ଯାହାର ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୮ ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରି ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଣିନାହିଁ, ବରଂ ଦାରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି।

ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ସଫଳତା କେବଳ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ନୀତି ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦେଶର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକମାନେ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କରି ସେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ତଥା ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି।

ଜି-୨୦ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ସଫଳତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍‌ର ଏକ ସ୍ୱର ଭାବରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

