ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୭୯ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମାରୋହ ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ହେବାର ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋପରି। ଅତୀତକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଦେଶ ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରିଛୁ। ବିଭାଜନ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସର ଏହି ଭୁଲର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଚାରୋଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯାହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖୁଥିବା ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସଭ୍ୟତାର ନୀତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛୁ।'
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଗଣରାଜ୍ୟର ଭୂମି ହୋଇଆସିଛି। ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ। ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।