ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସହ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ । ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣଲ ସୋଫିଆ କୁରେସି । କହିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାର କରୁଛି । ଅପପ୍ରଚାର କରି ଆମ ସେନାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମସଜିଦକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ । ପାକିସ୍ତାନୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଜେଏଫ-୧୭ ଦ୍ବାରା ଭାରତର ଏସ-୪୦୦ ଏବଂ ବ୍ରୋହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସୋଫିଆ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ଘାଟିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଧ୍ବଂସ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ।

