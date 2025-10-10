ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି, ତେବେ ଏସବୁ ଦିଗପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଗାଡି ବିକ୍ରି ପରେ ଆରସି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପୁରୁଣାଗାଡ଼ି ମାଲିକ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏମିତି କି ନୂତନ ମାଲିକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯଦି କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପୂର୍ବ ମାଲିକ (ପୁରୁଣା ମାଲିକ)ଙ୍କୁ ହିଁ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କେରଳର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ରୋଡରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ସୁଜିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବାଇକରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସୁଜିତଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲର ଡ୍ରାଇଭର କେବଳ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଆରସି) ପୂର୍ବ ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ମାଲିକ ଆରଟିଓରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରି ନଥିଲେ।
ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ମୃତ ସୁଜିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୩୭୦,୮୧୦ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ୭.୫ ପ୍ରତିଶ ସୁଧ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମାଲିକ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କ୍ଷତିପୂରଣ ବଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ବଣ୍ଡର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।