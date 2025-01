ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନ୍ କି ବାତ୍‌ର ୧୧୮ ତମ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ୭୫ ତମ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ୭୫ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ସଂସଦସଭାର ସେହି ସମସ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମର ପବିତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି,ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।

ମନ୍ କି ବାତ୍‌ରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୃତୀୟ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିତ ହୋଇଛେ। ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରବିବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା,ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।

ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ବ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କିମ୍ବା ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ବରେ ଉଭୟ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ନାସିକ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରେ କୁମ୍ବମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ।

ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ନର୍ମଦା ଏବଂ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପୁଷ୍କରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି, କୁମ୍ବାକୋନମ୍ ଠାରୁ ତିରୁକ୍କାଡ୍-ୟୁର, କୁଡ୍-ଭାସାଲ୍ ଠାରୁ ତିରୁଚେରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାର ପରମ୍ପରା କୁମ୍ବ ସହିତ ଜଡିତ। 'କୁମ୍ବ', 'ପୁଷ୍କରମ୍' ଏବଂ 'ଗଙ୍ଗା ସାଗର ମେଳା' - ଆମର ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପର୍ବ ଯାହାକି ଆମର ସାମାଜିକ ମିଳନ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଏକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

ଗତ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ହେଉଛି ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ କରିବାର ଦ୍ୱାଦଶୀ। ତେଣୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାଦଶୀର ଦିନ ପାଲଟିଛି।ମହାକୁମ୍ଭର ଏହି ପର୍ବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାକାଶରେ ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପାଡେକ୍ସ (ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ବ୍ୟାୟାମ) ମିଶନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଅର୍ନ୍ତଗତ ମହାକାଶରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହ ଡକ୍ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ମିଶନ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ମହାକାଶ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଦାହରଣ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଆମର ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଉଛି। ଆୟୋଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।