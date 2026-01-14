ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୋଙ୍ଗଲ ଆଜି ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପର୍ବ ପାଲଟିଛି। ଏହି ପର୍ବକୁ ତାମିଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏହି ବିଶେଷ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାମିଲ ଜୀବନରେ, ପୋଙ୍ଗଲ ଏକ ସୁଖଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭଳି, ଯାହା କୃଷକ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତି, ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋହରୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାଘ ବିହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଙ୍ଗଲ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ତାମିଲ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଥିଲେ।
ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ। ସେ ତାମିଲନାଡୁର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଙ୍ଗାଇକୋଣ୍ଡା ଚୋଳପୁରମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବାରାଣସୀରେ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ ସମୟରେ ସେ ନିରନ୍ତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପମ୍ବନ ସେତୁର ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱରମ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାମିଲ ଇତିହାସର ମହାନତା ଦେଖିଥିଲେ। ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ମାନବତାର ଏକ ସହଭାଗୀ ଐତିହ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ‘ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ର ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପୋଙ୍ଗଲ ଭଳି ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଫସଲ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜୀବନର ଆଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଥିରୁକ୍କୁରାଲରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କୃଷକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଦୃଢ଼ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ: ମୋଦୀ
ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଏତେ କିଛି ଦିଏ, ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ମାଟିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଉପାୟରେ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ମିଶନ ଲାଇଫ୍, ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଏବଂ ଅମୃତ ସରୋବର ଭଳି ଅଭିଯାନ ଏହି ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ। ସରକାର କୃଷିକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି, ଜଳ ପରିଚାଳନା - ଯେଉଁଥିରେ ସେ 'ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦା, ଅଧିକ ଫସଲ'ର ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ - ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି, କୃଷି କୌଶଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାମିଲ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୁବକମାନେ ପେଶାଦାରିତା ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ତାଙ୍କର ଯୁବ ତାମିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଆମର ଥାଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଆମର ପକେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆମର ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ୍ତ ସଭ୍ୟତା
"ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ୍ତ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ" ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଗ କରେ, ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ଆଜିର ଭାରତ ଏହାର ଆଧାରରୁ ଶକ୍ତି ଆଣୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପୋଙ୍ଗଲର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯାହା ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି – ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ, ଏହାର ଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପୋଙ୍ଗଲର ଶୁଭକାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।