ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ପିଙ୍କ୍ ଲାଇନର ୧୨.୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ମଜଲିସ୍ ପାର୍କ-ମୌଜପୁର-ବାବରପୁର ସେକ୍ସନ ଏବଂ ମାଜେଣ୍ଟା ଲାଇନର ୯.୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଦୀପାଲିସ୍ ଛକ-ମଜଲିସ୍ ପାର୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ -୫(ଏ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନୋଟି ନୂତନ କରିଡରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପିଙ୍କ୍ ଲାଇନର ନୂତନ ସେକ୍ସନ କରିଡରର ବୃତ୍ତାକାର ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରିଙ୍ଗ୍ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ କରିବ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରିଙ୍ଗ୍ ମେଟ୍ରୋ ରାଜଧାନୀ ହୋଇପାରିଛି।
ମଜଲିସ୍ ପାର୍କ-ମୌଜପୁର-ବାବରପୁର ବିଭାଗରେ ନଅଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି । ସବୁ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ,ହା ଦ୍ବାରା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଜଲିସ୍ ପାର୍କ, ବୁରାରୀ, ଜଗତପୁର-ୱାଜିରାବାଦ, ସୋରଘାଟ, ସୋନିଆ ବିହାର, ଖଜୁରୀ ଖାସ୍, ଭଜନପୁରା, ଯମୁନା ବିହାର, ଏବଂ ମୌଜପୁର-ବାବରପୁର ।
ନୂତନ ପିଙ୍କ୍ ଲାଇନ କରିଡରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯମୁନା ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ସେତୁ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ ଏବଂ ଏକ ରାସ୍ତା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉଭୟକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଡବଲ-ଡେକର ଭାୟାଡକ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଜେଣ୍ଟା ଲାଇନର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଦୀପାଲି ଚୌକ-ମଜଲିସ୍ ପାର୍କ କରିଡର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧୁବନ ଚୌକ, ଉତ୍ତର ପିତାମପୁରା-ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର, ହାଇଦରପୁର ବଦଲି ମୋର ଏବଂ ଭାଲସ୍ୱା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ସେକ୍ସନରେ ମୋଟ ସାତଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ।
ମାଜେଣ୍ଟା ଲାଇନ କରିଡରର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୨୮.୩୬ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି। ଏହା ଯୋଡାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇନର ମୋଟ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୪୯ କିଲୋମିଟର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କରିଡରର ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍-କୃଷ୍ଣ ପାର୍କ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି।