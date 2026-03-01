ମଦୁରାଇ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇରେ ୪,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନଗରୀ ମଦୁରାଇରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗର୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ଏହି ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ", ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ତାମିଲନାଡୁର ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଚାରି ହଜାର କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମାରକକନମ-ପୁଡୁଚେରୀ ସେକ୍ସନର ଚାରି ଲେନ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୨,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରମାକୁଡି-ରାମନାଥପୁରମ ରାସ୍ତାକୁ ଚାରି ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ୧,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ସହିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାମେଶ୍ୱରମ ଏବଂ ଧନୁଷକୋଡି ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ସହଜତା ଏବଂ କୃଷି ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସୁଗମ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ଏକ ଆଧୁନିକ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଲୋକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ରେଳ ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରାୟ ନଅ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଆବଣ୍ଟନ ୮୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ୭୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଦିଚାନାଲ୍ଲୁର ଭଳି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଲିକାଟ ହ୍ରଦ ଏବଂ ପୋଢିଗାଇ ମଲାଇ ଆଖପାଖରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ। ତାମିଲନାଡୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପର ଘର ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୃଢ଼ କରି, ସେ ଏହି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସହିତ ଶେଷ କଲେ, "ଆମର ସାମୂହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିକଶିତ ତାମିଲନାଡୁ।