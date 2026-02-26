ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଗଭୀର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୫ରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ୨୦୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ନେତାମାନେ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସାଇବର, କୃଷି, ଜଳ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା ବିପୁଳ ପ୍ରଗତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆପୋସ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ – “ଶାନ୍ତି, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ସହଭାଗୀତା।’’
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା
ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ କ୍ଷମତା ପରସ୍ପରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂରକ। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଉଦ୍ଭାବନର ଏକ ବିଶ୍ୱ ମହାଶକ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ପ୍ରତିଭା, ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶକ୍ତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଆଇ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃଷି ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ଭାରତର ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭’ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ପ୍ରଗତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ପରିମାଣ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ସିଇଟି) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତାର ପରିପୂରକ ଶକ୍ତିକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଭୟ ଦେଶର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସମନ୍ୱିତ କରିବ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଧାରିତ ସହଭାଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଦୁଇ ନେତା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ସଂଯୋଗ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିବେଶ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଅଧିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ନିବେଶର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କୃଷି, ଜଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ଜଳ ଏବଂ କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ ଜଳ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସହଭାଗୀତା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅପବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଏହାର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ଲିଣି ପାଣି ବିଶୋଧନ, ଜଳ ଉପଯୋଗିତା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଗଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ।
ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ନେତାମାନେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁଇଟି ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନେତା ଭାବରେ ଏହି ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଘୃଣ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।
ସଂସଦୀୟ ସହଯୋଗ
ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଇ ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓ ନେସେଟର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦୀୟ ବନ୍ଧୁତା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ନାଗରିକ ସହଯୋଗ
ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ-ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମାଧ୍ୟମରେ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସ୍କୃତି ଓ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସହ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଧାରାବାହିକର ମିଳିତ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଜେଡବ୍ଲୁଜି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନବସୃଜନ, ଏଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।
ଶିକ୍ଷା - ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଭୟ ନେତା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜେରୁଜେଲମର ହିବ୍ରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦୩୦ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା।
ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଯୁଗରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆଇଟୁୟୁଟୁ ଭଳି ସହଭାଗୀତା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିପୂରକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନେତାମାନେ ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କରିଡର (ଆଇଏମଇସି) ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ସ୍ଥିରତା ଓ ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୂମିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ରଣନୀତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି:
୧) କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର।
୨) ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡୋ-ଇସ୍ରାଏଲ ସାଇବର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପତ୍ର।
୩) କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର।
୪) ୨୦୨୬-୨୦୨୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
୫) କୃଷି ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ କୃଷି ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର (ଆଇଆଇଏନସିଏ) ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକାଶ ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି, ମାସାଭ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର।
୬) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୂଭୌତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର।
୭) ଗୁଜରାଟର ଲୋଥାଲସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (ଏନଏମଏଚସି) ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଟିକ୍ବିଟିଜ୍ ଅର୍ଥରିଟି- ଅଣ୍ଡରୱାଟର୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର
୮) ହୋରାଇଜନ ସ୍କାନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ନବସୃଜନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା।
୯) ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଏବଂ ଜଳଜ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଜଳଜ କୃଷି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର।
୧୦) ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସିଇଓ ଫୋରମର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ।
୧୧) ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁବିଧା ଉପରେ ରାଜିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସି।
୧୨) ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଇ।
୧୩) ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେସ୍ତୋରାଁ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଡି।
୧୪) ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏନପିସିଆଇ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମାସାଭ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦେୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ୟୁପିଆଇ ସଂଯୋଗ କରିବା)।
୧୫) ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇସିଏ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରିଷଦ (ଆଇସିଏ) ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
୧୬) ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଧିକରଣ (ଆଇଏଫଏସସିଏ) ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଆଇଏସଏ) ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର।