ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରି ୧୦ରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ରାତି ୮ ଟାରେ ଓଁକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିବେ।

୧୧ ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୪୫ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଅଗଣିତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ୧୦୮ଟି ଘୋଡାର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ, ଯାହା ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ଏହା ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୦:୧୫ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।

୧୧ ଜାନୁଆରୀ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ପର୍ବ

ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଜାନୁଆରି ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ସୋମନାଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଅଗଣିତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୧୦୨୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣର ୧୦୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ସକ୍ଷମତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। 

ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ୧୯୫୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରିତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି "ଓମ୍" ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଜାରି ରହିବ। ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାୟୀ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। 

