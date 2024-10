ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଝାଡୁ ଧରି ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହ ଜଡିତ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଭାବାନକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ।

ସ୍ବଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ୨୦୨୪ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଦେଶର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ଭାବନା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇାଏ । ଆଜି, ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।

ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଛି ଯେ 'ସେବା ପଖୱାଡା'ର ୧୫ ଦିନରେ ସାରା ଦେଶରେ ୨୭ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏନେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମିଶନ୍ ଅମୃତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।

ନମାମି ଗଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ।

Today, on Gandhi Jayanti, I took part in Swachhata related activities with my young friends. I urge you all to also take part in some or the other such activity during the day and at the same time, keep strengthening the Swachh Bharat Mission. #10YearsOfSwachhBharat pic.twitter.com/FdG96WO9ZZ