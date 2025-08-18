ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୮ ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଏମ୍ଓ) ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ଲକରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ନୂଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନୂଆ ଠିକଣା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟାର ଅଂଶ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ସଚିବାଳୟ ଭବନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ଯାହା ଦେଶର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
‘ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ’ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନିକ ହୃଦୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, ନୂଆ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପିଏମ୍ଓର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭବନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ଭବନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଗମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ଓ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଭବନ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଡ଼ୱିନ ଲୁଟିୟେନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭବନ ୧୯୪୭ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଆସିଛି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟାରେ ନୂଆ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍ଓର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଭବନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
