ଲଣ୍ଡନ: ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାର ଉପାଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱିଣ୍ଡସର୍ ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ବକିଂହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ କହିଛି। ଜେଫ୍ରି ଏପ୍ଷ୍ଟିନ୍ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରାଜପରିବାରକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତା ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ୟର୍କ ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ଉପାଧି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ୱିଣ୍ଡସର୍ ଭାବରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବକିଂହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଲଣ୍ଡନର ପଶ୍ଚିମରେ ୱିଣ୍ଡସର୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ରୟାଲ୍ ଲଜ୍ ମହଲର ଲିଜ୍ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗହାମ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବାସକୁ ଚାଲିଯିବେ। ରାଜାଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧୁନିକ ବ୍ରିଟିସ ଇତିହାସରେ ରାଜପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ।