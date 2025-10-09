ଫର୍ରୁଖାବାଦ୍: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫର୍ରୁଖାବାଦ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା କୋତୱାଲି ମହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଘଟିଛି। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା। ଜେଟ୍ଟି ରନୱେରୁ ଖସି ବୁଦା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପାଇଲଟ୍ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଏସଡିଏମ୍ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଫର୍ରୁଖାବାଦ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ଜେଟ୍ଟି ଏକ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଏମଡିଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କମ୍ପାନୀର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ରନୱେରୁ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ଖସିଯିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏସଡିଏମ୍, ଡିଏସ୍ପି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନରେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଏମଡି, ଏସବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ସୁମିତ ଶର୍ମା, ଡିପିଓ ରାକେଶ ଟିକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଇଲଟ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନସିବ ବାମଲ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ଥିଲେ। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
