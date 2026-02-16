ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖାର୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍) ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆରଏସ୍ଏସ୍ ଏକ ବଡ଼ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ରାକେଟ ଚଳାଉଛି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେ ଆରଏସ୍ଏସ୍ର ପାଣ୍ଠି, ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ଓ ଏହାର ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି,ଆରଏସ୍ଏସ୍ ଏକ ସୈତାନ ସଂଗଠନ, ଏବଂ ବିଜେପି ଏହାର ଛାଇ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈତାନର ଛାଇ ସହିତ ଲଢୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସୈତାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା, ତେବେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିନା ବିଜେପିର ଅବସ୍ଥା ଜନତା ଦଳ (ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ) ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ଏହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବ।
କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖାର୍ଗେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଆର୍ଥିକ ସଂରଚନା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆରଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଅଛି। ଖାର୍ଗେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ।
ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ଅଭିଯୋଗ
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ରାକେଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଖାର୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ତଥା ଛୋଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟର ହିସାବ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆରଏସ୍ଏସ୍ର ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନାରେ ଟିକସ ଫାଙ୍କି
ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଉତ୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସଂଗଠନ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କୁହେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଘକୁ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଏ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କହି ଏଡାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଏହି ପରିମାଣର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଟିକସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
ପଞ୍ଜିକୃତ ନ ଥିବା ସଂଗଠନ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ
ଖାର୍ଗେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏହାକୁ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ସଂଗଠନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସଂଗଠନ ଦେଶର ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି? ଯଦି ଦେଶର ଅନ୍ୟ କ୍ଲବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପଞ୍ଜିକୃତ, ନିୟମ ପାଳନ ଓ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆରଏସ୍ଏସ୍ ଏହି ଛାଡ଼ କାହିଁକି ଉପଭୋଗ କରୁଛି? ଦେଶର ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ।
ମିଛ ଦେଶପ୍ରେମ ଶିଖାଉଛି
ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଖାର୍ଗେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଦେଶପ୍ରେମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ୫୨ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଦେଶପ୍ରେମ ଶିଖାଉଛି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସମୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଖାର୍ଗେଙ୍କ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Akram-Rohit's hug: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆକ୍ରାମ୍-ରୋହିତଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ