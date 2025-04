ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମୁମ୍ବାଇ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କୋଲକାତାର ଆଲିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି 'ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ'ର କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଭେଦଭାବ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ଏଆଇଏମଆଇଏମର କର୍ମୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ୱାକଫ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ବାଇକୁଲାରେ ଥିବା ଚିସ୍ତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମସଜିଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଏଆଇଏମଆଇଏମ ନେତା ୱାରିସ ପଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Police detains AIMIM National Spokesperson Waris Pathan and other party leaders and workers who were protesting against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/OyLVI2Evzj

ଏଆଇଏମଆଇଏମ ନେତା ୱାରିସ ପଠାନ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କଳା ୱାକଫ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ବାଇକୁଲା ମସଜିଦର ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କୃଷି ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା ପରି ଏହି ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ।

#WATCH | Uttar Pradesh: Protest held at Aasifi Masjid in Lucknow after Friday prayers, under the leadership of Shia cleric Maulana Syed Kalbe Jawad, against #WaqfAmendmentAct. They also protested against the demolition of the sacred cemetery of Jannatul Baqi in Medina, Saudi… pic.twitter.com/9YNy4DQA84