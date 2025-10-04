ପାଟନା : ପାଟନାରେ ଥିବା ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି । କେତେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେହି ଲୋକମାନେ କିଏ ?
ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆରଜେଡିର କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ବିହାରର ମଖଦୁମପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଆରଜେଡି ବିଧାୟକ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାନଯାଉ।
ମଖଦୁମପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଶହ ଶହ ଲୋକ ବାସଭବନ ଭିତରକୁ ପଶି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, "ଆମେ ଚୋର ବିଧାୟକ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଆଣନ୍ତୁ।" ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସତୀଶ କୁମାର ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାନଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।