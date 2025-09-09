କାଠମାଣ୍ଡୁ: ଜଳୁଛି ନେପାଳ । ବିକ୍ଷୋଭ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ନେପାଳ ସେତେ ସେତେ ଜଳୁଛି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରୁ ନିଷେଧାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବି ଥମୁନି ନେପାଳ ନିଆଁ । କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦର ନିଆଁ ନେପାଳର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ମାଡ଼ିଲାଣି  ।  ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଦଳିଯାଇଛି ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଚିତ୍ର । ଯୁଆଡ଼େ ଦେଧିଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିଆଁ ଓ ଧୂଆଁ ।

୧-ସଂସଦ ଭବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ
୨-ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ
୩-ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜଳାପୋଡା, ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ
୪- ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜେଲ, ଫେରାର ହେଲେ ଶତାଧିକ କଏଦୀ
୫-ହିଂସାକୁ ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ବିମାନ ଉଡାଣ ବନ୍ଦ
୬- ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି
୭- ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝଲନାଥ ଖାନଲଙ୍କ ଘର ଜାଳିବା ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ
୮-ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ୩୦୦ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି
୯- କାଠମାଣ୍ଡୁର ମେୟର ବାଲେନ୍ ଶାହ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗାଦି ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ନେପାଳ ବିଦ୍ରୋହୀ । ଯୁବ ସମାଜର ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ବାଲେନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ନେପାଳ ହିଂସାର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି